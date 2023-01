Dealer op step onderschept na blitsbezoek aan klant

Zwijndrecht/Antwerpen Steve (41) zoekt al tien jaar naar restanten van Amerikaan­se Camp Tophat: “Van een naamplaat­je tot verbrande soldaten­laar­zen, elke vondst vertelt een bijzonder verhaal”

Er is niks meer in het landschap dat doet vermoeden dat er op het einde van de Tweede Wereldoorlog een enorm kamp met tenten en barakken was opgetrokken op de grens van Linkeroever en Zwijndrecht. Voor 270.000 Amerikaanse soldaten was het de laatste halte alvorens ze op de boot huiswaarts stapten. Steve Serneels (41) speurt al tien jaar lang de bodem af van het huidige Sint-Annabos op zoek naar sporen van dit stukje vergeten geschiedenis. “Cinema’s, bars, restaurants, shops... Er stond hier een echte stad.”

