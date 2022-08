Dealer gearresteerd na meldingen van drugsoverlast

AntwerpenHet drugsondersteuningsteam besloot toezicht te houden in Wilrijk na enkele specifieke meldingen van drugsoverlast. Ze kregen een bestuurder van een auto in de gaten die in de Kapittelstraat kort binnen ging en opnieuw vertrok. Terwijl de politie binnen de koper vond, is ook de vermoedelijke dealer wat verderop aan de kant gezet.