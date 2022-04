Dealer (20) levert drugs in brievenbus

Voetbal eerste nationale Ryan Bantu kan eerste basisstek niet verzilve­ren bij Rupel Boom dat verliest in Dender (3-1): “Buiten­spel­goal was kantelpunt”

Aan inzet geen gebrek bij Rupel Boom op het veld van Dender, maar finaal werden de bezoekers er alweer niet voor beloond. Nzinga liet de 0-1 liggen in de beginfase en de thuisploeg maakte het bij de start van de tweede helft wel af, weliswaar vanuit buitenspel. Na de Oost-Vlaamse verdubbeling bracht Lukebakio nog even hoop in de Boomse rangen, maar uiteindelijk werd het toch nog 3-1. Volgend weekend wacht de Steenbakkers een alles-of-niets-wedstrijd tegen Francs Borains. Verliezen ze die? Dan zijn de barrages onafwendbaar.

