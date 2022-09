De Winkelhaak, eerste coworkingspace in Europa, viert 20e verjaardag

20 jaar geleden openden de deuren van wat toen een experiment was: een verzamelplek voor creatief ondernemerschap met de focus op interactie en werkplezier. De term ‘coworking’ bestond toen nog niet, en daarmee was de Winkelhaak eigenlijk de eerste coworkingplek in Europa. De Winkelhaak - House of C maakte destijds deel uit van een herwaarderingsproject voor de Antwerpse stationswijk.

“De straten waar nu de Winkelhaak gelegen is, waren in 1998 prostitutievitrines waar wij als buurtbewoner niet meer langs durfden”, vertelt buurtbewoner Albert Ost. “De pooiers zaten in de café’s op beide hoeken om de meisjes in de gaten te houden. We vermoedden mensenhandel en er was veel openlijk drugsgebruik. De spuiten lagen in de goot. In sommige panden woonden wel 40 mensen: huisjesmelkers verhuurden kamers die eigenlijk onbewoonbaar waren. We liepen nog liever een omweg via de Turnhoutsebaan dan door de Winkelhaakstraten te moeten passeren.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Winkelhaak in de Lange Winkelhaakstraat in Antwerpen. © Toon Grobet

300 start-ups

“Destijds openden we de deuren als eerste voorbeeld van publiek private samenwerking waarbij we via een duurzaam businessmodel wilden bijdragen aan de leefbaarheid van een Antwerpse probleembuurt én de creatieve sector”, vertelt Klara De Smedt, manager van de Winkelhaak. “De creatieve sector bestond destijds vooral uit hardwerkende éénmanszaken. Men zag elkaar als concurrent en er werd weinig samengewerkt. Er was nood aan een gebouw waar interactie centraal stond en van waaruit grotere ontwerpbureaus konden ontstaan. In Europa was op dat moment geen vergelijkbaar project dat de community centraal stelde in haar businessmodel.”

“20 jaar later staan we er nog steeds, in een gebouw dat mooi blijft met een lange lijst van uitgevlogen bedrijven die we graag blijven zien. Meer dan 300 start-ups vonden hun netwerk en weg dankzij hun verblijf in de Winkelhaak.”

21 september is iedereen die de Winkelhaak een warm hart toedraagt welkom op de overzichtstentoonstelling van alle affiches die voor evenementen van de Winkelhaak ontworpen zijn. Nadien is er een feestje met Louis Katorz. De deuren openen om 21 uur, inschrijven kan hier.

Volledig scherm Coworkingspace de Winkelhaak in Antwerpen. © juan wyns

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.