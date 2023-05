De Wever vreest voor ‘stap 2’: eethuis en frituur van drugscrimineel moeten tijdelijk dicht

Varen zonder kapitein, kan dat? Antwerpse reder en bevrachter bouwen aan omvangrij­ke vloot: “Met onze River Drones pakken we personeels­te­kort aan en varen we groener”

Schepen vanop afstand laten varen, zonder kapitein: het gebeurt steeds vaker. Met de doop van de River Drone 1 en 2, de eerste van tien droneschepen in totaal, investeren de Antwerpse reder Erik Verstraeten en bevrachter Naval Inland Navigation voor het eerst in een omvangrijke vloot in de binnenvaart. Het Antwerpse bedrijf Seafar fungeert als controlekamer. Maar hoe veilig is het?