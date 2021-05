De Wever vreest dat Israëlisch-Palestijns conflict naar Antwerpen overwaait: “Wij zijn in verhoogde staat van paraatheid”

ANTWERPENAntwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is beducht dat het Israëlisch-Palestijns conflict overwaait naar zijn stad. De Scheldestad heeft zowel een omvangrijke orthodox-Joodse, als een omvangrijke moslimgemeenschap. “Wij zijn in verhoogde staat van paraatheid”, liet hij als studiogast in ‘De Afspraak op Vrijdag (Canvas) optekenen.

De Wever noemt de situatie in Gaza “verschrikkelijk”, er meteen aan toevoegend dat het gebied “in handen is van een beweging - Hamas - die door de Europese Unie officieel betiteld is als een terroristische organisatie”. “Deze zoekt het conflict op en vuurt continue raketten af op Israël, totdat dit land zijn burgers gaat verdedigen.”

“Een conflict dat zich ent op spanningen die er al zijn, (met name, red.) de frustratie van de moslimwereld ten opzichte van het westen, iets wat al honderd jaar oud is. Het zorgt ervoor dat weinig nodig is om zich hier (van moslimzijde, red.) mee te identificeren.”

“De spanning spreekt veel moslimjongeren in Europa aan die sociaal-economisch niet echt een ladder zijn opgegaan en met een frustratie zitten.” De Wever is als burgemeester beducht dat het Israëlisch-Palestijns conflict naar Antwerpen wordt geïmporteerd. “Het heeft heel weinig te maken met de mensen die vandaag hier in Europa wonen en die samen een gemeenschap moeten maken.” De N-VA-voorzitter vreest dat het oorlog voeren ginds langdurig wordt . “Hier gaat zever van komen”, klonk het letterlijk

Als enige oplossing ziet De Wever een tweestatenoplossing, al wordt dit langs Israëlische zijde gefnuikt “door haviken, met de bouw van nederzettingen en de politiek in Oost-Jeruzalem. Israël is de sterke, terwijl de Palestijnen hier de zwakke zijn. Het is aan de sterke om risico’s te nemen om tot een compromis te komen met de zwakke”.

Ecolo

Tegelijkertijd heeft De Wever “empathie voor de Israëli’s, de enige democratie en rechtstaat in de regio, die responderen als antwoord op de massale raketaanvallen” vanuit de Gazastrook en vanuit Zuid-Libanon (door de Iran gesteunde Hezbollah). “Als de covoorzitter van Ecolo (Rajae Maouane, red.) expliciet de kant van Hezbollah op sociale media gaat kiezen, snap ik dat de Israëli’s niet uit hun schulp gaan kruipen om vertrouwen te stellen in een evenwichtig oordeel van de internationale gemeenschap.”

Wat De Wever de komende weken het meest vreest in Antwerpen is dat jonge moslims “14-,15-,16-jarigen” “ongefilterd via sociale media beelden (over Gaza) met eenzijdige duiding binnenkrijgen”. De identificatie met het conflict zou ervoor kunnen zorgen dat “sommigen zich geroepen voelen om in actie te treden.” “Een evident doelwit voor hen zijn dan Joden die in de stad rondlopen die zij kunnen tegemoet treden. Het zorgt voor een cocktail die ik liever niet zie.”

De dienst Intel van de Antwerpse lokale politie houdt volgens De Wever de situatie nauwlettend in de gaten. Een concrete dreiging is er volgens de burgemeester niet, al zijn zijn politiediensten “in verhoogde staat van paraatheid.” Welke maatregelen er genomen zijn of zullen uitgevoerd worden, wil De Wever niet kwijt.