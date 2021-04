De Wever verdedigt zich in Antwerpse gemeenteraad: “Als blijkt dat El Kaouakibi ons heeft opgelicht, dan zijn we het slachtoffer, niet de dader”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft zich in een woelige gemeenteraad verdedigd in de zaak-El Kaouakibi. “Als blijkt dat El Kaouakibi ons effectief heeft opgelicht, dan zijn we het slachtoffer, niet de dader.”

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel: de stad Antwerpen stopt de samenwerking met Let’s Go Urban, de dansvereniging van Sihame El Kaouakibi. De erkenning van de vzw als professioneel jeugdwerk wordt ingetrokken, wat dus ook betekent dat de subsidiekraan wordt dichtgedraaid. Zonder die Antwerpse financiële injectie is de dansorganisatie ten dode opgeschreven - of alleszins toch in haar huidige vorm. De stad stelt zich ook nog burgerlijke partij in het strafrechtelijk onderzoek.

Het vertrouwen tussen LGU en de stad Antwerpen is dan ook volledig verdwenen, nadat een audit een dikke week geleden brandhout maakte van de financiële gang van zaken bij de vzw. Tot een half miljoen euro subsidiegeld - tot 350.000 euro voor het Urban Center en zo’n 120.000 euro aan werkingssubsidies - zou mogelijk voor andere doeleinden gebruikt zijn.

Woelige gemeenteraad

Het Antwerpse stadsbestuur komt zelf natuurlijk niet al te fraai uit deze hele affaire. Let’s Go Urban kon de afgelopen jaren op zo’n 5,5 miljoen euro Antwerps geld rekenen, maar de controle op die subsidiestromen liet op z’n zachtst gezegd de wensen over. Een kritiek die Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) de afgelopen dagen al meermaals af deed als “een collectieve verantwoordelijkheid”, van het schepencollege, de administratie én de gemeenteraad. Maar die uitleg slikten de oppositiepartijen niet en schoten met scherp gisterenavond.

Quote Ik ga hier niet beweren dat het een goed dossier was, het was een slecht bouwdos­sier. Bart De Wever

De Wever leek allerminst uit zijn lood geslagen te zijn en probeerde elke vraag te weerleggen. Over de brief van El Kaouakibi aan de burgemeester? “De waarheid is: ik heb niéts met die brief gedaan. Die is op de hoop gelegd.” Over de slechte controle? “Ik ga hier niet beweren dat het een goed dossier was, het was een slecht bouwdossier. Maar alle investeringen werden voorgelegd aan de gemeenteraad en gebeurden niet onder de radar.” Met andere woorden: De Wever sluit opnieuw de rangen en slaat geen mea culpa. Meer nog. “Als blijkt dat El Kaouakibi ons effectief heeft opgelicht, dan zijn we het slachtoffer, niet de dader.”

Wel moeten er volgens De Wever lessen worden getrokken uit wat is gebeurd. “Bouwheerschap door derden is vaak goedkoper, sneller en efficiënter en er is juridisch niets mis mee, maar het laat ruimte voor misbruik van vertrouwen”, stelt hij. “We gaan dat in de toekomst goed moeten dichtspijkeren.”

Dat Let’s Go Urban zo vlot zo veel subsidies verkreeg, valt volgens De Wever te verklaren door het succes van het project en de aanwezigheid van topmensen uit het bedrijfs- en politieke leven. “Het project was schitterend en werd door iedereen gewaardeerd”, zegt hij. “Er was ook een heel geloofwaardige governance. We hadden vertrouwen in een groep mensen, niet in één persoon.”

“Met de billen bloot”

De oppositie stelde zich niet tevreden met de uitleg van de burgemeester. “Het stadsbestuur staat hier met de billen bloot”, vindt CD&V-fractieleidster Nahima Lanjri. “Dit is niet zomaar een systeemfout. Sommige ambtenaren waren blijkbaar te weinig kritisch, maar het is wel de verantwoordelijkheid van de bevoegde schepen.” Expliciet het ontslag vragen van die schepen, Nabilla Ait Daoud (N-VA), deed Lanjri niet. “Ik vraag haar wel om in de spiegel te kijken en zich af te vragen of ze in de fout is gegaan en nog kan functioneren”, zei Lanjri. “In haar plaats zou ik het wel weten.”

Vlaams Belang vraagt het ontslag van schepenen Nabilla Ait Daoud (toen bevoegd voor jeugd) en Koen Kennis (financiën) wél. “Het is de gemeenteraad die is opgelicht en niet het stadsbestuur: het stadsbestuur, en met name de schepenen die instonden voor het verstrekken en controleren van de subsidies voor El Kaouakibi, heeft zich gewillig laten oplichten”, vindt VB-fractieleider Sam Van Rooy. Zijn oproep om te stoppen met het subsidiëren van de “diversiteits- en integratie-industrie” kreeg echter geen steun van de andere partijen.

Immade Annouri (Groen) betreurde dat De Wever “geen mea culpa” sloeg en had het met een knipoog naar het bestuursakkoord over “de grote verblinding” inzake de manier waarop de stad zich schijnbaar heeft laten inpalmen door Let’s Go Urban. PVDA pikte het dan weer niet dat de gemeenteraad mee verantwoordelijk wordt gesteld. “1,2 miljoen euro werd weggemoffeld op pagina 105 in boek 3 van de budgetopmaak voor 2019", aldus PVDA-fractieleider Peter Mertens. “Er was ook geen controle op mogelijk. Wij hebben de voorbije jaren ook vier keer in commissie vragen gesteld over het vele geld dat naar Let’s Go Urban ging en de output die daar tegenover stond, maar hebben daar nauwelijks antwoord op gekregen.”

