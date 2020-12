De Wever over infiltratie drugsbendes in Antwerpen: “Ik bleek op de foto te staan met de 'kingpin’ van zo’n clan”

De Wever spreekt ook openlijk over de infiltratie van de drugsbendes. Op de vraag of Antwerpse politici zich laten betalen met drugsgeld, zegt hij: "Het verloopt veel subtieler dan dat. Die criminelen zoeken het gezelschap op van respectabele mensen en dan kan je onbewust in de val worden gelokt, of je kan in de verleiding worden gebracht om een deal met hen te sluiten. Ik heb het al meegemaakt dat ik op de foto bleek te staan met de 'kingpin' van zo’n clan. Ik ben zeker niet de enige politicus die dat heeft meegemaakt. Niemand is hier immuun voor, maar het is blijkbaar een heel gevoelig onderwerp.”