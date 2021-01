De Wever niet te spreken na twee grote bijeenkomsten in Antwerpse synagoge: “Het is rampzalig”

ANTWERPEN Antwerps hiphopfes­ti­val Fire is Gold nu al klaar om uit te verkopen: “Line-up zit volledig in elkaar”

21 januari Uiterlijk maart valt volgens Vlaams cultuurministers Jan Jambon (N-VA) de beslissing over het al dan niet bestaan van een festivalzomer in 2021. Voor middelgrote festivals met duizenden bezoekers in Antwerpen zoals Linkerwoofer en Ampere Open Air blijft het te vroeg om uitspraken te doen. Hiphopfestival Fire is Gold komt wel al duidelijker naar buiten: “Wij zijn enorm flexibel, er is zelfs nog speling met de exacte datum van het festival.”