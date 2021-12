De Wever laat twee seksclubs sluiten wegens mensenhandel: “Meisjes wisten niet eens dat ze in Antwerpen waren”

In Deurne controleerde de lokale politie eind november een gebouw aan de Bisschoppenhoflaan na klachten van buren. Twee van de drie appartementen werden verhuurd via de seksadvertentiewebsite Redlights. De politie trof er verschillende buitenlandse vrouwen aan die klaarblijkelijk het slachtoffer waren van seksuele uitbuiting. Sommige vrouwen wisten niet eens dat ze zich in Antwerpen bevonden. Ze moesten zowel huur per dag betalen als een deel van hun verdiensten afgeven aan een onbekende.

In een pand in de Molenaarsstraat in Ekeren stootte de politie in juli al eens op seksclub ‘Play Bunnies’. Ook toen werd een sluiting van drie weken opgelegd. Eind november bracht een controle opnieuw aan het licht dat er sekswerkers aan de slag waren en dat de uitbaatster controle over hen uitoefende. De vrouwen moesten bovenop de huur de helft van hun inkomsten afstaan. Op de website van de uitbating was bovendien reclame terug te vinden voor orale seks zonder condoom, wat de gezondheid van de sekswerkers in gevaar kan brengen.