De Wever kwaad op activisten van Ineos Will Fall: “Jobs en welvaart zijn vieze woorden voor deze verwende jongeren”

De Wever spreekt over een aantal ‘besmeurde’ monumenten in de stad. Ineos Will Fall pakte de voorbije maanden uit met verschillende acties om de bouw van een nieuwe ethyleen- en propyleenfabriek aan te klagen. Het project werd begin vorig jaar nog groots aangekondigd in het Havenhuis. Ook de schatrijke Ineos-baas Jim Ratcliffe was erbij. “Ineos wil 5 miljard investeren voor een nieuwe petrochemische installatie met de allerbeste technologie op het vlak van milieu”, stelt De Wever (vorig jaar ging het over 3 miljard euro, red.). Dat brengt veel jobs en welvaart. Maar laat dat nu net vieze woorden zijn voor zogenaamde klimaatactivisten.”