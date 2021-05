“De vzw heeft bijna 200.000 euro aan openstaande schulden”: voorlopig bewindvoerster vraagt faillissement Let’s Go Urban in rechtbank

AntwerpenEen opvallend lege zaal in de Antwerpse ondernemingsrechtbank donderdagochtend. Nochtans werd daar officieel het faillissement aangevraagd voor de vzw LGU Academy, de organisatie van gewezen Open Vld kamerlid Sihame El Kaouakibi. Volgens voorlopig bewindvoerster Annemie Moens is de vzw absoluut niet meer levensvatbaar. “Er zijn eisbare schulden van bijna 200.000 euro.”

Meester Annemie Moens kwam vanochtend haar werk van de afgelopen maanden voorleggen aan de Antwerpse ondernemingsrechtbank. Zij was aangesteld als voorlopig bewindvoerster van de vzw LGU Academy en besloot na uitvoerig onderzoek dat het beter was om officieel het faillissement van de vzw aan te vragen. “Het was mijn opdracht om te onderzoeken of het voortbestaan van de vzw überhaupt nog mogelijk was en er niet te veel financiële moeilijkheden bestonden,” legt ze uit. “Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat de vzw niet meer levensvatbaar was. Er zijn eenvoudigweg meer schulden dan activa.”

Zodoende dagvaardde zij de vzw van voormalig Open Vld kamerlid Sihame El Kaouakibi om officieel het faillissement te eisen. “Er staan onbetaalde facturen open voor leveranciers ter waarde van 65.000 euro, onbetaalde btw ter waarde van 41.000 euro en een sociaal passief, in de vorm van ontslagvergoedingen voor het personeel, ter waarde van 75.000 euro.” verduidelijkte Moens aan de voorzitter. “Daartegenover staat er slechts iets meer dan 600 euro op de rekening van de vzw.”

Quote De Stad bood 20.000 euro voor de inboedel, maar omdat ze in het verleden bepaalde facturen dubbel betaald hadden, wilden ze op deze manier die facturen compense­ren met de aankoop van de inboedel. Dat mocht ik wettelijk niet doen. Meester Annemie Moens, voorlopig bewindvoerster Let’s Go Urban

“Dat zijn de eisbare schulden. Allicht zullen er ook nog nieuwe vorderingen komen. Op dit moment ben ik nog altijd bezig met het beantwoorden van vragen van de Stad Antwerpen en het Vlaams Gewest over wat er gebeurd is met bepaalde subsidies in het verleden. Ik vermoed dat er voor die subsidies ook nog terugbetalingen geëist zullen worden. En er zijn nog andere overheidsinstellingen geweest die LGU Academy in het verleden hebben gesubsidieerd die waarschijnlijk ook nog vorderingen zullen stellen.”

Veel schulden, geen inkomsten

De erkenning van de jeugdwerking voor de vzw is ook ingetrokken door de Stad Antwerpen, waardoor men eigenlijk geen inkomstenbron meer heeft. Let’s Go Urban functioneerde tenslotte hoofdzakelijk op basis van subsidie-inkomsten. “Er is dus geen zicht op werkingsmiddelen voor 2021 en er zou ook geen afrekening meer gebeuren voor het jaar 2020.”

Deze maand moest de vzw bovendien haar pand in de Reyndersstraat verlaten. “Ik heb daarop de Stad Antwerpen gevraagd of zij geïnteresseerd waren om de inboedel over te nemen,” gaat Moens verder. “Op die manier wilde ik nog wat extra middelen recupereren om onder meer het personeel terug te kunnen betalen. De Stad bood 20.000 euro voor alles, maar omdat ze in het verleden bepaalde facturen dubbel betaald hadden, wilden ze op deze manier die facturen compenseren met de aankoop van de inboedel.”

Met andere woorden, de inboedel als compensatie voor onbetaalde facturen. “Dat mag ik wettelijk niet doen, zeker niet in deze situatie. De vzw staat op de rand van het faillissement en als ik op dit voorstel zou ingaan, zou ik de schuldeisers die voorrang hebben op de Stad, zoals de gedupeerde personeelsleden, benadelen.” De inboedel zal daarom vanaf 1 juni geveild worden.

De ondernemingsrechtbank buigt zich nu over de aanvraag. Wanneer er uitspraak gedaan wordt, is nog niet geweten, maar aangezien er geen verweer is gevoerd, bijvoorbeeld door de raad van bestuur van LGU Academy, kan dat snel gaan.