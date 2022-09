De verhalen aan de finish van de Antwerp Marathon: een bloedende knie, lopen voor het goede doel en de 54ste (!) marathon

Hoboken Vuilnisman naar ziekenhuis nadat hij kokosolie in zijn ogen krijgt

Een vuilnisophaler is vrijdagochtend afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij geklaagd had over een branderig gevoel in zijn ogen. Dat gebeurde nadat hij in de Dokter Van Raesstraat in Hoboken een vuilniszak wilde inladen en daarbij een vloeistof in zijn gezicht kreeg. Na onderzoek bleek het te gaan om kokosolie. Vals alarm dus.

9 september