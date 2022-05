De terugkeer van de verzoekjes: dj’s draaien wat het publiek vraagt op allereerste Singletjesnacht. “Feestvierders mogen gerust in ons oor komen brullen”

De ’45 toeren’-vinylplaat, in de volksmond beter bekend als ‘het singleke’. Op 25 mei zal er in Het Leienpaleis enkel met dat formaat gedraaid worden op de allereerste Singletjesnacht van reizend feestconcept Oldskool Belgium. Feestvarkens vullen kaartjes in met verzoekjes van specifieke nummers, artiesten of een genre, gaande van ‘luchtgitaar anthems’, en ‘muilklassiekers’ tot ‘eighties big hair en epauletten’ en ‘dreadlocks en joints’.

“Muziek wordt terug iets heel tastbaars”, mijmert organisator Ben Mouling. “Je ziet de deejay vinyl uit een hoesje halen, die plaat opleggen, en enkele minuten later herhaalt dat proces zich opnieuw. Voor veel mensen is dat nostalgie. Feestvierders schreven destijds verzoekjes op bierkaartjes of gingen in de deejay zijn of haar oor brullen. Dat willen we terug met Singletjesnacht. Voor hedendaagse deejays zijn verzoekjes not done, interactie met het publiek is hen vreemd, wij willen daar tegenin gaan.”