De stad waar trams trager rijden dan in... 1902: “Doorstroming aan kruispunten moet beter, maar ook aan haltes wordt te veel tijd verloren”

SCHOTEN Mysterieu­ze pop aan viaduct Kleine Bareel houdt sociale media in de ban: “Ze wordt zelfs gewassen en terug recht geplaatst wanneer ze valt”

Na de beschadigde brugvoeg in Merksem die het fileleed rond Antwerpen nog erger maakt, is er nu ook commotie rond een kapotte tegel in het viaduct aan Kleine Bareel. Geen moeizame herstellingswerken of fileleed, wél een mysterieuze, gele pop. “Hoe komt ze daar? Wie plaatst ze telkens weer terug als ze valt? Ze wordt zelfs gewassen, wie houdt zich daarmee bezig?”

15:45