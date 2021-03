“De pilote heeft doodsangsten uitgestaan”: tot vier jaar cel voor man die zijn vrouw uit de gevangenis wilde bevrijden met gekaapte helikopter

“Dit had bijzonder dramatisch kunnen aflopen. En de enige reden dat dat niet is gebeurd, is dat mijn cliënt zo professioneel gereageerd heeft.” Het leek wel of meester John Maes in de Antwerpse correctionele rechtbank een filmscript voorlas, maar niets was minder waar. Hij vertegenwoordigde namelijk de 36-jarige helikopterpilote die door hoofdverdachte Mike G. en zijn twee kompanen bedreigd werd tijdens hun vlucht boven Brussel. Hun doel: vrouwengevangenis Berkendael in Vorst.