De oprichter van bezorgdienst die cocaïneboer werd: Antwerpse zakenman Thami S. zit in Amerikaanse cel

Berchem Liliane (64) en Gunther (52) leerden elkaar kennen in rusthuis en stapten er nu ook in het huwelijks­boot­je: “Van bij de eerste sigaret samen klikte het meteen”

De romantiek viert vandaag hoogtij in woonzorgcentrum Sint-Anna in Berchem. Onder het goedkeurend oog van vrienden, familie en medebewoners, stapten Liliane Van Gelder (64) en Gunther Weiss (52) vandaag in het huwelijksbootje in de pergola van het woonzorgcentrum. De twee leerden elkaar drie jaar geleden kennen in het rusthuis, en zijn sindsdien onafscheidelijk. “Het klikte meteen”, klinkt het bij het verliefde koppel.

21 juni