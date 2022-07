"De normaalste zaak van de wereld": deze winkeliers doen hun deuren dicht om energie te besparen

In Frankrijk gaan in winkels deuren dicht en lichten uit: komen energiebe­spa­ren­de maatrege­len ook naar België?

In Frankrijk worden winkels beboet als ze hun deuren open laten staan terwijl de airco draait, ook de lichten van reclameborden gaan er ‘s nachts uit. Met de maatregelen wil de Franse minister van energie “absurde” energieverspilling tegengaan. Ook ons land moet zijn energieverbruik minderen door de oorlog in Oekraïne. Zal België dit ook invoeren? En hoe effectief is het?

25 juli