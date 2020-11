De misdienaar en de moord op de pedofiele pastoor: commissaris Danny De Wulf (67) over het spannendste uur in zijn carrière bij de havenbrigade

“Het Eilandje was toen een verloederde wijk met leegstand, prostitutie en louche cafés. Niet te vergelijken met de trendy buurt nu. Wij als havenbrigade waren verantwoordelijk voor het Eilandje waar de havenactiviteit zo goed als uitgestorven was. Het aanwervingslokaal van de dokwerkers, het ‘Kot’, bestond nog wel. Dat is in 2018 ook verdwenen. Aangekomen op ons kantoor horen wij dat er een zware gewelddaad heeft plaatsgevonden in kapel De Grijze Kat. Wij terug in onze auto. Terug in de Londenstraat zag het blauw van de zwaailichten. Een ambulance reed net weg.”