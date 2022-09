De Lijn organiseert jobbeurs: bijna 100 chauffeurs gezocht in Antwerpen

In Antwerpen zouden nog heel wat vacatures voor een job als chauffeur bij De Lijn openstaan. Het bedrijf zoekt nog 55 tramchauffeurs en 44 buschauffeurs die willen rijden in de stad. Om de zoektocht naar nieuw talent een duwtje in de rug te geven, organiseert De Lijn in oktober vier jobbeurzen in Leuven, Grimbergen, Antwerpen en Destelbergen. In Antwerpen vindt de jobbeurs plaats op woensdag 12 oktober. Deelnemers komen er alles te weten over wat een job als chauffeur bij De Lijn inhoudt en mogen een proefritje maken met een bus. Wie wil, kan ook meteen kennismaken met toekomstige collega’s en in gesprek gaan met een teamcoach.