De katten van Jan Fabre, de mars van De Wever of de Visacrisis: het Antwerpse stadhuis in vijf iconische momenten

Antwerpen Stadhuis na meer dan vier eeuwen weer springle­vend: het relaas van één van de bijzonder­ste gebouwen van Antwerpen

Het Antwerpse stadhuis, dat zaterdag na vier jaar in de stellingen feestelijk de deuren opent, is een icoon. Al meer dan vier eeuwen lang speelt het renaissancegebouw een sleutelrol in de geschiedenis van onze stad. Toch mag het een wonder heten dat het er überhaupt nog staat. Want de Spanjaarden zetten het ooit in lichterlaaie en de Fransen plunderden het plat. Lees hieronder het relaas van één van de bijzonderste gebouwen ’t stad.

17 juni