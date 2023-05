De jonge garde neemt stilaan de Sinksenfoor over: “Een attractie van honderdduizenden euro’s financieren... Zo’n investeringen zijn voor het leven”

Moeder van voorzitter Vlaamse jeugdraad vrijgespro­ken voor bezit van 20 kg cocaïne, oom krijgt vier jaar cel: “Vreemd dat ze zich geen vragen heeft gesteld”

Mourad B., de oom van Amir Bachrouri voorzitter van de Vlaamse jeugdraad, is veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor drugshandel. Hij had zijn voorraad van 20 kg cocaïne verstopt in de woning van Amir en zijn moeder Fatima in Antwerpen. Moeder Fatima stond mee terecht omdat zij volgens de aanklager moest geweten hebben dat er drugs in haar slaapkamer waren verstopt. De rechtbank gunt haar het voordeel van de twijfel: zij wordt vrijgesproken.