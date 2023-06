De grootste escape room van ‘t stad voor 1.300 deelnemers vindt plaats in... een ziekenhuis

Verkeersinfo Half uur file op Antwerpse Ring vanaf Antwerpen-Noord door ongeval ter hoogte van Tijsmans­tun­nel

Er is vanmorgen een ongeval gebeurd op de Antwerpse Ring ter hoogte van Tijsmanstunnel. De rechterrijstrook is versperd. Het is momenteel 34 aanschuiven vanaf Antwerpen-Noord.