“De groene vlag hing uit, Luc en Rudi hebben géén onnodige risico’s genomen”: Vrienden reageren nadat twee Antwerpenaren verdrinken voor kust Kreta

3 september Met veel goesting blikken de Antwerpse musea vooruit op het najaar. Het Antwerpse ModeMuseum opent opnieuw de deuren, het FOMU richt de blik op verschillende vormen van mannelijkheid en het Letterenhuis toont een ongeziene collectie foto’s van Stijn Streuvels. Ridders veroveren de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en Dimitri Leue neemt bezoekers mee op veroveringstocht in het MAS. Museum Plantin-Moretus krijgt bezoek van een Italiaanse koopman en in museum DIVA staat de diamant in al haar facetten in de belangstelling. In 2021 valt er nog genoeg te beleven in het Antwerpse museumlandschap!