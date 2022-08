De beste skateboarder ter wereld die voor de verandering eens niet op een skateboard stond: dit was Tony Hawk in het Rivierenhof in Antwerpen

Voor 63 euro per ticket- de hoogste prijs ooit voor een ticket in het OLT- zakten 1.550 fans van over heel België en daarbuiten af naar Deurne voor een avondje met Tony Hawk. De Amerikaan laat even op zich wachten: een video met de meest memorabele momenten en skatesessies uit zijn 44 jaar durende carrière warmt het publiek op. Daarna is het zover. The legend himself betreedt het podium in een sobere zwarte broek en dito hemd en lacht het luid applaudisserende publiek ietwat verlegen toe. De barkruk die aan de microfoon staat zal hij de hele avond niet gebruiken.