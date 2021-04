De Antwerpse audit over Let’s Go Urban volledig doorgelicht: als El Kaouakibi geld vroeg, dan kreeg ze het

Antwerpen Brand in woning van gepensio­neerd koppel: vrouw (85) overleeft de brand niet

18 april De 85-jarige Maria N. is zondagmorgen overleden na een zware brand in haar woning in de Jozef Liesstraat in Antwerpen. Haar man Hugo P. (84) kon nog wel tijdig uit het pand geraken. De woning is nagenoeg volledig uitgebrand.