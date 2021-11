‘De Algerijn’ weer doelwit van aanslag in Antwerps drugsmilieu

Antwerpen/BorgerhoutEen explosief is deze nacht rond 1.30 uur afgegaan aan de Koolstraat 18 in Borgerhout. Vermoedelijk werd een zwaar stuk vuurwerk tot ontploffing gebracht tegen de garagepoort van de familie C. De twee zonen van de familie, Boualem C. en Mohamed Reda C. die ook wel eens ‘De Algerijn’ wordt genoemd, zijn geen onbekenden in het drugsmilieu.

Zoon Boualem C. is eind 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor de moord op Hicham Y. (30) en de moordpoging op diens neef Mourad (31). Zijn broer Mohamed Reda C., met als bijnaam ‘De Algerijn’, stond destijds mee terecht voor de moord maar werd vrijgesproken.

De Algerijn werd in 2020 wel het slachtoffer van een ontvoeringspoging. Twee Fransen probeerden Mohamed Reda C. toen in hun bestelwagen mee te nemen. Dat lukte niet en de Fransen moesten vluchten. Mohamed Reda C. zette zelf de achtervolging in. De politie reed uiteindelijk de Franse bestelwagen klem op de Antwerpse Ring.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de gezinswoning van de broers onder vuur werd genomen. Op 7 juni 2017 belandde er ook al een kogel in de voordeur. Ook nu werd de straat helemaal afgesloten voor sporenonderzoek. De ontmijningsdienst DOVO kwam daarvoor ter plaatse. Enkele geparkeerde wagens raakten licht beschadigd. Aan de overkant van de straat sneuvelde een raam. Er vielen geen gewonden.

Drugsgeweld

Het drugsgeweld tiert weer welig de jongste weken. Twee dagen geleden werd nog een woning onder vuur genomen in Borsbeek. De bewoner Fidan H. zat deze zomer zelf in de gevangenis als verdachte voor een aanslag tegen een feestzaal in Deurne.

Voorlopig zijn er geen arrestaties uitgevoerd voor de meest recente aanslagen. In de loop van deze nacht werd aan een hotel op de Plantin Moretuslei wel een Duitse auto getakeld maar het is niet duidelijk of deze aan de aanslag in de nabijgelegen Koolstraat is gelinkt.

De garagepoort werd met zwaar vuurwerk beschadigd.