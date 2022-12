‘De Algerijn’ achtervolgt bendelid dat zijn coke stal tot in Portugal: verdachte kocht er Mercedes van 160.000 euro mee

Antwerpen Antwerpse agent wil seks met kwetsbare vrouwen in ruil voor hulp: “Al je boetes vervallen, bedank me nu maar”

“Marokkaanse vrouwen zetten niet snel de stap naar de politie bij intrafamiliaal geweld of seksueel misbruik”. Daarom wierp de Antwerpse politieman Abdel C. (40) zich op als hun steun en toeverlaat. Die steun leverde de intussen ex-agent 40 maanden cel met uitstel op, want minstens acht Marokkaanse vrouwen dienden klacht tegen hem in, want de man verwachtte wel telkens een ‘tegenprestatie’.

