De acht favoriete plekken in Antwerpen van kersvers Miss België Chayenne Van Aarle (22): "Als ik in Geraardsbergen was blijven wonen, was ik nu misschien niet Miss België geweest”

“Ik hou van de stad, maar ook van de rust en de natuur: Linkeroever is dé perfecte combinatie.” Aan het woord is kersvers Miss België Chayenne Van Aarle. De 22-jarige schone werd geboren in Antwerpen, bracht haar jeugd door in Geraardsbergen, maar keerde toen ze 17 jaar was terug naar de stad. “Ik heb graag in Geraardsbergen gewoond en ik kom er nog regelmatig, maar ik wilde evolueren in het leven”, vertelt Chayenne. “Als je iets wilt bereiken, moet je soms grote sprongen maken.”