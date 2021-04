“‘Dat is die dief’, zag ik de mensen op straat denken”: Soukaina (23) werd onterecht beschuldigd van diefstal in opsporingsprogramma

Antwerpen Meer verkeerson­ge­val­len in Antwerpen en omgeving door aprilse grillen

7 april De felle hagel, sneeuw en regen die vandaag vielen, bekend als de aprilse grillen, zorgden vandaag voor wat extra ellende op de wegen. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen moesten chauffeurs extra uitkijken dat ze niet begonnen te slippen of met hun auto in de berm belandden door het gladde wegdek. “We voelen wel degelijk aan dat het vandaag erger is dan gewoonlijk.”