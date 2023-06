“Dat geld op de achterbank? Dat zal iets van een 300.000 euro zijn. Nee wacht, 30.000”: autoverhuurder krijgt celstraf voor witwaspraktijken

Antwerps premetro­net moet in 2027 eindelijk voltooid zijn: “Station Drink openen we als eerste van de vier die we nog afwerken”

Als alles normaal verloopt, rijden er in 2027 trams in het laatste ongebruikte stuk Antwerpse premetro onder de Kerk- en Pothoekstraat. Ook vier premetrostations moeten dan open zijn. Dat gebeurt in etappes. ‘Drink’ in hartje Borgerhout is al in 2026 klaar. Blikvanger is de premetrotoegang op het Willibrordusplein. Dat wordt een tribune voor het basketveld.