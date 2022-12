Dansen op Harry Styles of avondje opera ontdekken? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Negen Marokkaan­se Belgen schatten kansen van hun ploeg op WK in

Spannende dag voor de Marokkaanse gemeenschap in ons land. Vanavond stoten de ‘Leeuwen van de Atlas’ mogelijk door naar de finale van het WK voetbal in Qatar, al zijn de fans in ons land ook wel realistisch. “Hopelijk wint Marokko, maar het gaat moeilijk worden”. Wij trokken naar de Antwerpse wijk het Kiel om de WK-koorts op te meten.

14 december