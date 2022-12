Danni Heylen keurt paardenspektakel dat naar Sportpaleis komt: “Ik voel met terug een kind van twaalf, pure magie”

ANTWERPENDe spectaculaire paardenshow Cavalluna komt dit voorjaar naar het Sportpaleis maar Danni ‘Pascalleke’ Heylen - fervent paardenfan en ruiter - mocht in Duitsland al eens gaan piepen. “Ik zie het mezelf echt niet doen, zelfs niet toen ik jonger was, het is pure magie.”

Eind maart komt de paardenshow ‘Cavalluna: Secret of Eternity’ naar het Sportpaleis maar momenteel toert het spektakel rond in Duitsland. F.C. De Kampioenen-actrice Danni Heylen, die zichzelf een paardenfanaat noemt en zelf ook ervaren ruiter is, mocht al eens gaan kijken in Dortmund.

In maart 2022 kon het publiek nog genieten van een compilatieshow van Cavalluna. Dit nieuwe verhaal, opnieuw een creatie uit de pen van gelauwerd regisseur Klaus Hillebrecht, wordt verteld door zestig kleine en grote paarden van verschillende rassen, een ezel en een hond.

Bijzondere band

“De verhaallijn is iets simpeler dan de vorige show en dat mag ook, het is tenslotte een familievoorstelling", heeft Danni Heylen erover te zeggen. “Ik vind de opbouw van de show heel knap gedaan. Alles is zo fijn uitgewerkt, van de kleine paardjes tot de spectaculaire acts die zorgen voor een climax. Er is een diep vertrouwen tussen paard en ruiter, een bijzondere soort liefde. Dat kan je alleen maar bereiken door jarenlange training.”

“Als ruiter met eigen paarden heb ik heel veel respect voor wat ze in de show doen. Alles is dressuurwerk en dat is pure beheersing van het paard. Vooral de act van onze Brusselse Sylvie Willms vind ik heel mooi. Die paarden luisteren naar haar, maar bewegen zich toch in vrijheid.”

Achter de schermen

“De sfeer in de stallen is heel kalm, sereen”, gaat de actrice verder. “Je hoort er maar één paard hinniken. Misschien is die tijd vlak voor de show wel een soort zen-moment voor de artiesten. Ze zijn bezig met het klaarmaken van de paarden, want dat doen ze allemaal zelf, en hebben een ongelofelijke focus. De paarden zijn allemaal in rust en vertrouwen op hun ruiter dat het goedkomt.”

“Dat is waarschijnlijk voor hen hetzelfde als voor mij wanneer ik voor de twintigste keer een theaterstuk speel. Je kan nooit in het hoofd van een paard kijken, maar je ziet het aan de oren en in de ogen, ze werken graag”, lacht Heylen. “Ik heb zelf een negentienjarige ‘quarter appaloosa’, waar ik zelf nog af en toe op rijd, en een jong paard dat nu leert dressuurwedstrijden te rijden. Met de oudste heb ik echt een hele goede band. Als ik de koffer van mijn auto sluit, hoor ik hem al hinniken vanop de wei. Ik zie mezelf niet doen wat ze bij Cavalluna kunnen met hun paarden, zelfs niet als ik veel jonger zou zijn”, knipoogt ze.

‘Cavalluna: Secret of Eternity’ is op 25 en 26 maart 2023 te bezichtigen in het Antwerpse Sportpaleis.

