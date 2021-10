Daniel Dardha (16) neemt 25.000 euro in ontvangst voor het behalen van de hoogste titel in schaken

AntwerpenEen voorbeeld voor jeugdschakers, een beducht tegenstander van Bart De Wever en de jongste Belgische Internationale Grootmeester ooit. Niet voor niets werd Daniel Dardha (16) deze avond in het Felix Pakhuis geëerd voor zijn nieuwe titel, de hoogste in schaken. Het project Go for Grandmaster reikte hem een geldprijs van 25.000 euro uit: “Dat ga ik niet direct uitgeven, maar beleggen in vastgoed.”

Schaakliefhebbers van over het hele land kwamen vanavond samen in het Felix Pakhuis om Daniel te zien spelen in een kloksimultaantoernooi, waar hij tegen 18 getalenteerde schakers speelde.

Gevechtsport

“Schaken is zoals een gevechtsport, alleen raak je de tegenstander niet”: Daniel wist al op jonge leeftijd dat zijn toekomst in de denksport zat. In augustus bereikte hij dan ook de hoogste titel van Internationaal Grootmeester, waar hij vanavond door Go for Grandmaster, een project dat sinds 2011 jonge schakers opleidt en naar het grootmeesterschap begeleidt.

Marcel Roofthoofd, voorzitter voor Go for Grandmaster, spreekt van een toptalent: “Daniel speelt positioneel, maakt weinig fouten. We hadden al door op jonge leeftijd dat hij grootse dingen zou doen. De geldprijs is dan ook volledig terecht.” Daniel had slechts twee jaar nodig om van de titel Internationaal Meester naar Internationaal Grootmeester te gaan. De laatste keer dat de titel in ons land werd uitgereikt was zes jaar geleden aan aan Tanguy Ringoir, die toen 20 jaar was.

Volledig scherm Vandaag ontving Daniel Dardha een cheque 25.000 euro, dat hij gaat beleggen in vastgoed. © Tessa Kraan