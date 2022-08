Dana Montana start internationaal feestconcept LOVEGROOVE: “Want techno hoeft niet altijd zo serieus en donker te zijn”

ANTWERPENLonden, Amsterdam, Brussel, maar eerst natuurlijk metropool Antwerpen. Deejay en producer Dana Montana komt met haar eigen reizend feestconcept en neemt in september de aftrap in thuishaven Antwerpen. “In de techno-wereld is alles vaak donker en serieus, met ‘LOVEGROOVE’ wil ik daar verandering in brengen.”

Dana Montana is verwierf faam in de Antwerpse underground-scene op stevige feesten zoals ‘Drag Me To Hell’. Intussen heeft ze de lokale feestjes al lang overstegen en staat ze in binnen- en buitenland op kleine en grote podia. In eigen land staat ze zo op de grootste festivals als Tomorrowland en Pukkelpop. Vanaf september komt ze naar buiten met haar eigen festijn.

“LOVEGROOVE is een internationaal feestconcept dat ik wil uitbouwen tot een community en platform waarmee ik gelijkgezinde creatievelingen kan ondersteunen”, vertelt Dana vanuit het buitenland. “Eén van de redenen waarom ik mijn eigen concept in het leven roep, is omdat ik een gebrek voelde aan vreugdige en kleurrijke feestconcepten. In de techno-wereld is alles vaak heel donker en serieus. Het is de bedoeling om verschillende stijlen en tinten binnen de elektronische muziekscene te presenteren. Van techno en electro naar trance en house. Zolang er maar een sfeer van vreugde, liefde en feest heerst.”

"Techno kan ook kleurrijk en vreugdig zijn." © LOVEGROOVE

“Nog één van mijn doelen is om deejays uit de LGBTQI+-gemeenschap gerepresenteerd te laten voelen in de grote muziekwereld”, gaat ze verder. “Dat ze zichzelf kunnen zijn en hun passies kunnen volgen.”

Moeilijke periode

Dana Montana begon vijf jaar geleden pas met plaatjes draaien. “Het was toen net uit met mijn toenmalig lief en ik voelde me erg droevig. Toevallig was het ook in die periode dat ik naar mijn eerste rave ging en ik werd geïnspireerd door de sfeer daar. Al snel merkte ik dat ik heel gepassioneerd raakte en veel tijd spendeerde aan het op zoek gaan naar muziek. Het dj-en heeft mij toen uit een die moeilijke periode geholpen.”

Unicorn Festival en Woodpop worden in Antwerpen georganiseerd als tegenbeweging tegen ‘donkere en vettige’ feesten in het LGBTQI+-circuit. “Mijn vrienden en ik komen uit die scene. Maar het is ook wel een beetje een misvatting”, benadrukt ze. “Mensen worden vaak afgeschrikt door extravagante outfits en provocatieve posters maar als je dan zo’n feest betreedt, voel je snel dat onder die spooky vermommingen enorm lieve mensen zitten en dat muziek wel toegankelijk en dansbaar is. Ik ben enorm dankbaar aan die scene, omdat ik daar als jong, verlegen studentje helemaal werd geaccepteerd voor wie ik ben”, heeft Dana het dan onder andere over Drag Me To Hell.

© LOVEGROOVE

Dancefloor make-out

Dana ziet het groot. Na heimat Antwerpen verhuist LOVEGROOVE al meteen naar Brussel, Amsterdam en zelfs Londen. “Ik hoop met die nieuw concept overal ter wereld glimlachen op de mensen hun gezichtjes te kunnen toveren.”

Dana Montana gaat in het nachtcircuit door het leven als ‘the soundtrack for your dancefloor make-out’. “Ik ben wel blij met die bijnaam”, lacht ze. “Maar uiteraard evolueer je ook als artiest en komt er binnenkort misschien wel een nieuwe bijnaam?”

De eerste editie van LOVEGROOVE speelt zich op zaterdag 10 september af in een voorlopig nog geheime Antwerpse danstempel. Meer info hier. Lees alles over muziek in en rond Antwerpen in dit dossier.

