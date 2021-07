Damso headliner op Fire Is Gold 2021: “Hij was even de meest gestreamde artiest ter wereld”

Meest gestreamd

De Brusselse rapper Damso pronkt het grootst op de affiche van Fire Is Gold, die woensdagochtend bekend gemaakt werd. “Een klein jaar geleden dropte de man zijn vierde studio-album en wist zonder enige promotie meer dan veertien miljoen streams te verzamelen in één dag tijd”, zegt de nieuwe woordvoerder Sami Abdou van het kersverse creatieve team achter het festival . “Het maakte van Damso de meest gestreamde artiest ter wereld van die dag.”

“Damso heeft meer dan 1,4 miljard streams op Spotify en is daarmee de meest gestreamde Franstalige rapper ter wereld. Hij scoorde intussen 52 gouden singles en zijn vierde album ‘QALF’ is dubbel platina gecertificeerd. Het was het negende meest gestreamde album ter wereld en het meest beluisterde album in België, Ivoorkust, Kameroen en Gabon. De single ‘Morose’ brak het luisterrecord voor het jaar 2021. De grootste rapper van ons land zal de Middenvijver doen daveren, samen met tal van sterke Belgische en Nederlandse hiphop-acts.”