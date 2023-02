Damplein wordt carnavalsplein in krokusvakantie

Antwerpen Vopak krijgt controle over site van honderd hectare in Antwerpse haven

Het Nederlandse opslagbedrijf Vopak heeft de concessie over een gigantisch terrein in de haven van Antwerpen overgenomen van Gunvor Petroleum Antwerp. De Nederlandse multinational krijgt zo de controle over een site van iets meer dan honderd hectare groot.

6 februari