Dame veroorzaakt verkeersongeval bij Centraal Station: auto blijkt gestolen

KIJK. Frank Verstrae­ten laat Zundays herleven op Kamping Kitsch Club

Wie de jaren ’90 meemaakte, herinnert zich wellicht nog de erotische Zundays-feestjes in de Antwerpse danstempel Zillion. Die tijden herleefden zaterdagavond even op – hoe kan het ook anders – het festival Kamping Kitsch Club in Kortrijk.