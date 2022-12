“Daklozen worden te vaak geweigerd door nachtopvang”: 67 nachten volzet het afgelopen jaar

ANTWERPENAfgelopen jaar was de Antwerpse nachtopvang voor daklozen maar liefst 67 nachten volledig volzet of overboekt. Dat blijkt uit cijfers die oppositiepartij PVDA opvroeg bij het stadsbestuur. “Elke dakloze een veilig en warm bed voor de nacht garanderen gaat om menselijkheid, we vragen meer capaciteit en betere infrastructuur.”

Mensen die in Antwerpen dakloos zijn kunnen terecht in de nachtopvang voor daklozen Victor 4 en 5 aan de Desguinlei, en in de Biekorf in de Dambruggestraat. Ze hebben elk hun specifiek doelpubliek. Victor 4 is opvang voor daklozen met geldige verblijfspapieren, Victor 5 voor mensen zonder papieren. In de Biekorf overnachten mensen met een ernstige psychische problematiek of met een verslaving.

Maar liefst 67 nachten was de nachtopvang afgelopen jaar volledig volgeboekt tot overboekt. “Vooral Victor 4 is vaak volzet en moet mensen zelfs weigeren omwille van tekort aan bedden”, zegt gemeenteraadslid Lise Vandecasteele (PVDA). “Het tekort aan bedden is heel opvallend de laatste maanden. Zo was de bezetting in de maand oktober elke nacht boven negentig procent en twaalf nachten ging Victor 4 zelfs over de maximale capaciteit.”

Kwetsbare situatie

De meeste dakloze mensen die een bed nodig hebben reserveren overdag via een sociaal werker een plaats. Maar als de nachtopvang volledig gereserveerd is moeten ze op zoek naar een alternatief. “Dat is moeilijk als je weet dat de nachtopvang een allerlaatste redmiddel is, nadat ze alternatieve oplossingen gezocht hebben. Mensen doen dan vaak toch een beroep op een overbelaste kennis of familielid en gaan op de bank slapen. Het zet mensen in een zeer kwetsbare situatie.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Opvangcentrum De Biekorf in de Seefhoek. © rv

Ook zonder reservatie kan je ‘s avonds om negen uur aankloppen bij Victor om een bed. “Te vaak tevergeefs”, benadrukt Vandecasteele. “Maar liefst 82 keer werd iemand het afgelopen jaar geweigerd omdat de nachtopvang volzet was. “Het is niet menselijk om mensen een bed voor de nacht te weigeren. Huisvesting is een mensenrecht.”

Heel jaar door

“Laat ons elke mens een bed voor de nacht garanderen. Het is daarvoor belangrijk de capaciteit buiten de winterperiode niet in te krimpen. Nu halveert het aantal slaapplaatsen tussen april en november. De medewerkers van Victor 4 moesten in oktober en november mensen weigeren aan de deur hoewel er meer dan honderd onbenutte bedden aanwezig waren.”

“Omwille van een politieke beslissing konden de mensen niet naar de opvang. Dat is niet menswaardig. We vragen om alle bedden het hele jaar door open te houden, inclusief voldoende medewerkers” zegt Vandecasteele. “We willen ook aan de alarmbel trekken rond de gebrekkige infrastructuur en tekort aan personeel”, stelt Vandecasteele. “Het gebouw van nachtopvang Victor 4 en 5 is een oud gebouw met kamers van veertien bedden. Mensen die de hele dag op straat zwerven hebben nood aan rust, ruimte en privacy.”

