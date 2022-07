Dakbrand op Groen Kwartier veroorzaakt hevige rook

De brandweer kreeg een melding om iets na 15 uur. “Het ging om een dakbrand in de Marialei. Het was een korte maar hevige brand. Toen onze ploegen aankwamen, was er een hevige rookontwikkeling. Ondertussen is de brand volledig geblust”, zegt Marie De Clercq van brandweer zone Antwerpen. De hulpdiensten zijn er nog wel een tijdje aan het werk. De straat is momenteel afgesloten door de politie.

Esat Saglam liep door de straat toen de brand net was begonnen. “We zagen eerst hevige zwarte rook en kwamen dichterbij om te kijken. Toen zagen we vlammen uit het dak komen”, vertelt hij. “Even later arriveerden de brandweermannen al. Na enkele minuten blussen waren de meeste vlammen verdwenen. De rook werd snel wit en was weg na tien minuten. Ondertussen was er een grote groep mensen aan het kijken naar het spektakel. Het terras van koffiebar Vert was een kwartier gesloten wegens de hevige rook.”