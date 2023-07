Dagje Antwerpen? Vanaf 1 augustus mag je niet meer op straat parkeren

Bromfiet­sers gewond na ongevallen door spookrij­den

Op de Bisschoppenhoflaan in Deurne raakte donderdagochtend een bromfietser zwaargewond bij een verkeersongeval. Een wagen draaide over het fietspad een oprit op, een bromfietser van 46 die tegen de richting in op het fietspad reed, kon het voertuig niet meer ontwijken en kwam ten val. Hij liep zware verwondingen op, maar verkeerde niet in levensgevaar.