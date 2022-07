Daar is het nieuwe Mediaplein: “We wilden absoluut bomen en gelukkig hebben de ontwerpers dat kunnen waarmaken”

AntwerpenHet wás een fameuze uitdaging voor de ontwerpers, maar op het fraai heraangelegde Mediaplein in de Kievitwijk staan nu tien bomen. De truc zat ‘m in een terrasvormige structuur. “Een goed voorbeeld voor andere, moeilijke plekken”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) die het plein dinsdag officieel opende.

De nieuwe rust- en verblijfsplek aan de achterzijde van het Centraal Station is ook een mooi extraatje voor de werknemers van DPG Media, het bedrijf achter onder meer Het Laatste Nieuws en VTM. In 2020 was er rondom het architecturaal opmerkelijke gebouw al werk gemaakt van groene eilandjes, zitbanken en allerlei spelborden.

Het mediabedrijf nam een deel van de kosten voor het nieuwe plein – alles samen zo’n 2,2 miljoen euro - op zich. Voor de werknemers, buurtbewoners en pendelaars had DPG dinsdag een lekker ontbijt klaargezet.

Borrelfonteinen

Op één attractie moeten we nog enkele dagen wachten: de borrelfonteintjes – vijf in totaal – worden nog aangesloten op de nieuwe technische ruimte aan de oostkant van het plein. Die is ingewerkt in de trappen naar de grote ondergrondse parking.

Quote Wat ooit een achterzij­de van het station was, kwam op het voorplan en heeft voor een nieuwe impuls gezorgd met woningen, kantoren en publieke functies. Schepen van Stadsontwikkeling Annick de Ridder (N-VA)

De heraanleg vormt het sluitstuk van het stadsproject Kievit II waarmee in 2012 werd begonnen. Dat gebied is zowat 2 hectare groot en wordt omrand door het station, de spoorwegbedding, de Van Immerseelstraat en de Van Den Nestlei. Annick De Ridder: “Je moet altijd voorzichtig zijn, maar dit was toch enigszins een achtergestelde buurt. Wat ooit een achterzijde van het station was, kwam op het voorplan en heeft voor een nieuwe impuls gezorgd met woningen, kantoren en publieke functies.”

Volledig scherm Vanuit het DPG media-gebouw ziet het vernieuwde Mediaplein er zo uit. © Tessa Kraan

Net als op het Operaplein, een erfenis van het begin van deze eeuw, had het een zeer grijze facelift kunnen worden. “Er ligt immers een parking onder. Maar ik wou absoluut bomen. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar de ontwerpers hebben zich zeer flexibel getoond en het kunnen waarmaken.”

Die ontwerpers zijn CLUSTER landschap & stedenbouw en studiebureau Infrabo. “We moesten een heel skelet maken om de bomen alle groeikansen te geven en het buizensysteem te leggen”, zegt Filip Vandenbroucke (Infrabo). “Het plein ligt 45 centimeter hoger dan de omgeving, maar het totale grondpakket is 1,35 meter hoog. De tien valse christusdoorns hebben 75 centimeter volle grond. Alle regenwater recupereren we.”

Volledig scherm DPG media had voor een ontbijt gezorgd voor de buurt, de medewerkers en de pendelaars. © Tessa Kraan

Volgens Niels Vandemoortele van stedelijk vastgoedbedrijf AG Vespa is de opgebouwde ervaring op deze plek handig voor andere uitdagende plekken in de stad. Voor het nieuwe Zuidpark (de voormalige Gedempte Zuiderdokken) is men op dezelfde manier tewerkgegaan.

Keerlus fors kleiner

De grote keerlus voor onder meer taxi’s is teruggedrongen tot onder de spoorweg. De twee ventilatieschachten voor de ondergrondse parking staan er nog wel. Dat kon niet anders. “Ik vind dat het er nu wel een beetje als een kunstproject uitziet”, antwoordt De Ridder gevat.

Geen plein meer zonder lichtplan in Antwerpen. Een verlichtingsmast in het midden zorgt daar nu voor, samen met grondspots die de kruinen van de bomen in de kijker zetten.

Het verhoogde plein maakt het voor fietsers ook duidelijker welk traject ze moeten volgen. Dat sluit aan bij de fietsas van de Lange Kievitstraat.

Volledig scherm Het nieuwe Mediaplein kreeg trappen en een oprijhelling aan de zuidkant. Achteraan zie je de tweede stationstoegang. © Tessa Kraan

Volledig scherm “Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar we zijn erin geslaagd om tien bomen op het plein te planten”, zegt schepen Annick De Ridder (N-VA). © Tessa Kraan

