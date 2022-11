Cultuursector debatteert over hoe nog druk te kunnen zetten op politiek: “Grote huizen zoals KMSKA zouden hun mond eíndelijk open moeten trekken”

ANTWERPENTerwijl 250 mensen uit de culturele wereld en het sociale veld staan de betogen aan het stadhuis, worden de omstreden besparingen vlotjes goedgekeurd in datzelfde stadhuis. Iets verder in de stad wordt er door de cultuursector gedebatteerd hoeveel zin het dan wel heeft om actie te blijven voeren. “Richt de pijlen naast betogen op allianties smeden, óók met de grote cultuurhuizen die verdacht stil blijven.”

Zijn kompanen blijven de hele gemeenteraad lang betogen aan het stadhuis maar Mil Sinaeve van het studentenprotest For Future passeert maandagavond ook in cultuurhuis De Studio, waar de eerste editie van een reeks debatten onder de noemer ‘Hack de politiek’ doorgaat. Na ruim anderhalve maand te protesteren tegen het schrappen projectsubsidies, ziet Mil dat de begroting en de besparingen, vlotjes worden goedgekeurd op de gemeenteraad. Ook coalitiepartners Vooruit en Open Vld steunen N-VA op de gemeenteraad. “En nu? Hoe moet het nu verder?”, vraagt Mil zich af in De Studio. “Was dit het dan?”

Seppe De Blust, die zestien jaar geleden als een duvel uit een doosje als achttienjarig jonkie verkozen werd voor sp.a in de Antwerpse gemeenteraad, benadrukt dat blijven betogen wel degelijk zin heeft. “Elke maand met honderden lawaai maken tijdens de gemeenteraad, toont wel aan dat er iets mis is met het beleid van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Dat kan hem wel degelijk pijn doen.”

Verschillende niveaus

“Maar richt je pijlen ook op andere zaken”, gaat De Blust verder. “Handel op verschillende niveaus. Zie dat je een stem hebt in het debat over hoe het geld - dat er toch nog zou vrijkomen in 2024 en 2025 - verdeeld wordt. Aan wie en hoeveel? Zie dat je eisen op tafel kan leggen. Ga ook allianties aan met andere culturele organisaties of werkingen uit andere sectoren, zoals nu met de sociale sector is gebeurd. Daarmee doe je N-VA misschien minder pijn, maar wel coalitiepartner Vooruit. Die allianties kunnen gerust onvoorspelbaar zijn, probeer partners te zoeken, waarmee je jezelf niet per se zou vereenzelvigen.”

Volledig scherm Het publiek moet onder andere Seppe De Blust (gele t-shirt), Dave Sinardet (blauw hemd) en achter zich student Mil Sinaeve. © Tessa Kraan

Daarop merkt iemand vanuit het publiek op dat zelfs Hein Vanhaezebrouck - iemand uit de schatrijke voetbalwereld - het publiek opneemt voor de cultuursector. “Dat is een goed voorbeeld van een onverwachte alliantie”, bevestigt De Blust. Nog zegt hij dat de vollédige culturele wereld zich moet verenigen, ook de grote huizen zoals KMSKA, M HKA en Toneelhuis, die verdacht stil zijn in het cultuurdebat.

“Grote, stille huizen”

“Omdat N-VA de raden van bestuur van die huizen controleert, natuurlijk”, roept Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (cd&v) plots vanuit het publiek. “Het is natuurlijk moeilijk om een vlammend communiqué uit te sturen in dit debat als de voorzitter van je cultuurhuis voor N-VA werkt”, bevestigt politicoloog Dave Sinardet. “Moeilijk misschien”, zegt De Bast terug. “Maar het mag geen allesomvattend argument zijn, die grote huizen móeten zich laten horen in dit debat.”

Docent cultuursociologie Pascal Gielen maakt zich naar eigen zeggen onpopulair door te zeggen dat de pijlen niet enkel richting N-VA geschoten moeten worden. “Het zaadje dat cultuur niet meer dan een ‘hobby’ is, is al veel langer geplant, niet enkel in Antwerpen en niet enkel vanuit rechtse hoek. Het gaat niet om één partij maar om een hele politieke klasse, een politieke sfeer die vindt dat cultuur absoluut geen belang meer heeft.”

Volledig scherm © Tessa Kraan

Politieke keuzes

Sinardet is het daar maar half mee eens. “Deze besparingen op cultuur zijn wel degelijk politieke keuzes. N-VA wilde de waan houden dat deze besparing een technisch gegeven is, dat op elk domein bespaard moet worden en dus ook cultuur, maar het tegendeel is waar natuurlijk. Het is natuurlijk geen geheim dat kunstenaars die veelal beroep doen op projectsubsidies, niet de grootste fan van N-VA zijn. Dat weet N-VA ook. Dan is het niet moeilijk te beslissen waar eerst te snoeien.”

De Studio houdt later nog soortgelijke debatten in aanloop naar het grote verkiezingsjaar 2024, waar de Antwerpenaar maar liefst zes (!) keer zal moeten gaan stemmen (Europees, federaal, Vlaams, provinciaal, voor de stad en voor het district).

