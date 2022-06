Cultuurhistorici van UAntwerpen schrijven boek over toerisme in België

Ooit was België een topbestemming. Ons land was in de 19de en vroege 20ste eeuw zelfs een van de eerste Europese landen waar het toerisme zich in een sneltreinvaart ontwikkelde. Toeristen stroomden van heinde en verre toe om van een streepje zon aan de Belgische kust te genieten, de ruwe Ardense valleien te ontdekken of door een van onze kunststeden te struinen. Dat bruisende toerisme liet zijn sporen na in het landschap: van de luxueuze villa’s en hotels uit de Belle Epoque in Westende tot de verroeste wandelwegwijzers in Wépion.