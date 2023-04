Culturele hotspot Onder Stroom sluit definitief: “Na administratieve veldslag geen energie meer om opnieuw te beginnen”

Antwerpen “Eerst de stenen, later de grond”: verkoop via erfpacht moet jonge starters naar Antwerpen lokken

De stad Antwerpen wil méér jonge tweeverdieners de kans geven om een betaalbare woning te kopen. Daarom worden in Borgerhout en op het Kiel woonprojecten via erfpacht aangeboden. De koper koopt daarbij eerst de woning, daarna is er 15 jaar de tijd om ook de grond te verwerven. “Het is cruciaal dat we jonge starters in onze stad houden én blijven aantrekken”, zegt schepen voor wonen Els van Doesburg (N-VA).