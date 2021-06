Crasht Oosterweel door PFOS-vervuiling op Linkeroever? “Waren we Nederland, dan zou dit hele plan onuitvoerbaar zijn”

Antwerpen "Recht­sprin­gen en elkaar vastpakken, dat zit er jammer genoeg nog niet in": sfeer in Antwerpen blijft kalmpjes tijdens eerste EK-match

13 juni De allereerste match voor onze Rode Duivels zit erop: we droogden de Russen af met 3-0. In Antwerpen verrezen er een paar semigrote schermen in cafés, maar échte ambiance moesten we nog niet verwachten aan tafeltjes van vier. “Als je dit vergelijkt met het WK drie jaar geleden, was het best saai.”