Craeybeckxtunnel opnieuw open in beide richtingen na problemen met slagbomen

Tata­ratatatatata­ta... Oud-doel­man Björn Sengier introdu­ceer­de Antwerps legendari­sche goaltune: “Als ik ‘Taste of Summer’ hoorde, kreeg ik een opstoot van energie”

Als Antwerp zondag de landstitel pakt in het voetbal zal de retro-house klassieker ‘Taste of Summer’ meer dan eens door de boxen knallen. Het was ex-keeper Björn Sengier die tien jaar geleden de intussen iconische goaltune introduceerde op de Bosuil. “Mooi dat de supporters nog steeds uit de bol gaan op die song.”