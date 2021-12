Covoorzitters Open Vld Antwerpen Bavo De Mol en Carim Bouzian nemen ontslag: “Niet in geslaagd om eendracht te bewaren”

Vrijdag had Bavo De Mol na de bekendmaking van het heronderhandelde bestuursakkoord tussen N-VA, Vooruit en Open Vld harde kritiek geuit op Erica Caluwaerts, die vanaf januari schepen wordt. Zo verweet hij haar dat ze ‘soloslim’ had gespeeld. Maar die uitspraak is als een boemerang teruggekeerd. “Heel wat partijleden waren niet gediend door wat De Mol allemaal heeft gezegd”, klinkt het bij Open Vld. Carim Bouzian volgde De Mol niet en stelde zich veel gematigder op tegenover Caluwaerts. Die onenigheid straalde af op het partijbestuur van afgelopen zaterdag.

Quote Het voorbije najaar is er in de media zwaar gespecu­leerd over het tweede schepen­ambt dat onze partij zou krijgen. Dat heeft voor onenigheid gezorgd bij Open Vld Antwerpen. Bavo De Mol, Open Vld Antwerpen

Dinsdag besloten De Mol en Bouzian er een punt achter te zetten. “Het was tijd om een pagina om te draaien”, reageert De Mol nu. “Het voorbije najaar is er in de media zwaar gespeculeerd over het tweede schepenambt dat onze partij zou krijgen. Dat heeft voor onenigheid gezorgd bij Open Vld Antwerpen. We zijn er als covoorzitters niet in geslaagd om de eendracht te bewaren. Hoewel Carim en ik hebben gehandeld volgens ons geweten, hebben we onszelf ook laten verdelen.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Carim Bouzian. © Foto KDS

Bouzian wil niet officieel reageren. Om de continuïteit van de Open Vld Antwerpen te garanderen, zal hij wel de organisatie van het belangrijke ledencongres over het gewijzigde Antwerpse bestuursakkoord op zich nemen.

Afspraak gewijzigd

Drie jaar geleden was afgesproken dat Open Vld vanaf 2022 niet één, maar twee schepenen zou hebben in het college. Het voorzitterschap van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - zeg maar het vroegere OCMW - zou dan overgaan van Vooruit naar Open Vld. Maar de gewijzigde krachtsverhoudingen en het vertrek uit de politiek van Antwerps liberaal kopstuk Philippe De Backer maakten zetten die afspraak zwaar onder druk. Erica Caluwaerts stemde na onderhandelingen vorige week in met één schepenpost. Ze neemt de bevoegdheden van afscheidnemend schepen Claude Marinower over. Het BSCD blijft bij Vooruit.

Schiltz niet in college

Daardoor kan Willem-Frederik Schiltz, die zich het afgelopen jaar uitdrukkelijk manifesteerde als kandidaat-schepen, niet in het college komen. In tegenstelling tot Caluwaerts lag er voor hem ook geen voordrachtsakte klaar. N-VA en Vooruit hadden hem recent nog duidelijk gemaakt dat hij nooit de vereiste 28 handtekeningen zou halen om schepen te worden.

Oppositierol?

Het ontslag van Bavo De Mol kan erop wijzen dat een belangrijk aandeel van de leden de handelwijze van Erica Caluwaerts steunt. Mocht een meerderheid van het ledencongres zich vrijdag toch uitspreken tegen Caluwaerts, dan lijkt een verhuis naar de oppositie onafwendbaar.

Intussen is het ook nog niet duidelijk of huidig liberaal schepen Claude Marinower na zijn afscheid van het college in januari nog een zitje opneemt in de gemeenteraad of er volledig mee stopt. In dat laatste geval is Willem-Frederik Schiltz zijn eerste opvolger. Laat Schiltz de eer aan zich voorbijgaan, dan komt de Wilrijkse Alexandra d’Archambeau in beeld.