Corrupte ex-politieman zet drugsbende ‘Mixers’ uit de wind

Schoten Antwerps vaccinatie­cen­trum houdt halt in Schoten voor booster­prik­ken en kindervac­cins

Schotenaren krijgen hun coronaprik in het Antwerps vaccinatiecentrum VacCovid. Het mobiele vaccinatiedorp maakt weer een stop in de sporthal De Zeurt op de Eksterdreef in Schoten. Er worden zowel boosterprikken als vaccins voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar gezet op woensdag 26 januari en woensdag 16 februari tussen 12 en 17 uur. Als je een uitnodiging hebt, kan je via de website van VacCovid of telefonisch op het nummer 03 435 95 55 een afspraak maken voor een prik in De Zeurt. Wanneer je belt, moet je expliciet vermelden dat je een afspraak in Schoten wil maken.

19 januari