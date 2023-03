Corrupte douanier helpt haar Tinderdate in drugsmilieu... tot ze bij hem een blauwtje loopt

Brandweer waarschuwt voor overlast door felle regen en wind: “Twintigtal interven­ties gaande”

De brandweer waarschuwt dat er momenteel een aantal interventies gaande zijn vanwege de felle wind en regen. Op minstens twee plaatsen is er een boom op de weg gevallen, wat voor verkeershinder zorgt. Het nummer 1722 is beschikbaar voor oproepen in verband met overlast.